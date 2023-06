Tesei ha ricevuto i vincitori del premio nazionale Basile

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - I rappresentanti del Centro unico di formazione regionale in sanità, recenti vincitori del premio nazionale "Basile" organizzato dall'associazione nazionale formatori per valorizzare le eccellenze nella formazione per la pubblica amministrazione, sono stati ricevuti dalla presidente della Regione Donatella Tesei, alla presenza dell'assessore alla salute Luca Coletto e del Direttore regionale Massimo D'Angelo.

La presidente - è detto in una nota di Palazzo Donini - ha espresso il proprio apprezzamento "per il grande lavoro svolto, improntato ad innovare i modelli organizzativi e ad uniformare verso l'alto la qualità degli interventi formativi in ambito sanitario e sociosanitario".

Davina Boco, responsabile del servizio amministrativo e risorse umane del Ssr della Regione Umbria e Mara Fabrizio, referente regionale del Cuf, nello scorso febbraio hanno proposto la candidatura al premio Basile evidenziando "l'innovativo lavoro di riorganizzazione della formazione in sanità che ha unificato le strutture delle quattro Aziende sanitarie e ospedaliere, in modo da offrire a tutti gli operatori gli stessi contenuti, una metodologia di lavoro comune, uniformando linguaggio ed obiettivi, per una formazione che accompagna i cambiamenti organizzativi".

Lo staff del Cuf è composto da professionisti esperti delle quattro aziende sanitarie, della Scuola umbra di amministrazione pubblica di Villa Umbra e della Regione.

Il piano formativo 2023 prevede circa 300 corsi, concordati con il comitato tecnico scientifico, ed è volto a fornire a tutti i professionisti del sistema sanitario regionale la formazione trasversale e specialistica necessaria a rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. (ANSA).