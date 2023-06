Tesei, grande accelerazione per la ricostruzione post sisma

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - La ricostruzione post terremoto 2016 in Umbria "all'inizio molto lenta, negli ultimi quattro anni ha vissuto una grande accelerazione di cui aveva assoluta necessità": lo ha sottolineato la presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha partecipato a Roma alla presentazione del Rapporto sul post sisma. Presenti il commissario straordinario per la Riparazione e la ricostruzione, Guido Castelli, il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Lucia Albano, e dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche e Lazio.

"Questa fondamentale opera di ricostruzione - ha affermato Tesei - acquista ancora più importanza perché riguarda quella parte di Paese, l'Italia centrale, che spesso viene dimenticata come se esistesse solo una Italia del nord e una del sud. Ma il vero riequilibrio territoriale passa dal riconoscimento di una Italia centrale che è la cerniera di questa nazione, di grande bellezza paesaggistica e culturale. Gli eventi sismici del 2016 colpirono territori di aree interne già difficilmente collegati con il resto d'Italia, e dimenticati per anni soprattutto per ciò che concerne le infrastrutture, e che necessita di interventi infrastrutturali materiali e immateriali. Per superare queste gravi carenze infrastrutturali, soprattutto per ciò che riguarda il territorio umbro interessato alla ricostruzione, il progetto del completamento della strada Tre Valli, ad esempio, è fondamentale per connettere l'intero centro Italia al resto dei territori".

Per la presidente umbra la velocizzazione nella ricostruzione in Umbria "sta continuando anche grazie ai provvedimenti del commissario Castelli, che ringrazio, e del Governo attuale". "La vera forza per portare avanti i progetti - ha aggiunto - è di fare squadra tra Regioni e all'interno delle della stessa Umbria, tra i sindaci del cratere che stanno lavorando con spirito di grande collaborazione con il nostro Ufficio speciale ricostruzione". (ANSA).