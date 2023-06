Tanti partecipanti agli Avanti tutta days 2023

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - Tanti partecipanti per l'undicesima edizione degli Avanti tutta days che sono tornati ad animare il percorso verde intitolato Leonardo Cenci che fu fondatore dell'associazione e della manifestazione. Tre giorni all'insegna di sport, salute e solidarietà - hanno sottolineato gli organizzatori - con protagonisti oltre trenta tra operatori e associazioni, nel contesto di un programma ricco di iniziative.

Risposte "importanti" sono arrivate - viene spiegato in una nota di Avanti tutta - sul piano della partecipazione, con particolare riferimento alla serata di sabato dove 2 mila giovani hanno preso parte all'evento musicale Baunce party summer edition.

Ha "funzionato e bene" anche l'dea dell'area ristoro, che nei tre giorni ha garantito un riferimento grazie alla collaborazione dei volontari dell'Arcs di Mantignana.

Agli Avanti Tutta Days non è mancato lo sport, con tante discipline presenti ed eventi "di rilievo" in collaborazione con Mef tennis events, comitato umbro federciclismo e il comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro.

Domenica si è tenuta anche un'esibizione di kick boxing tra il pluricampione mondiale Giorgio Perreca e il maestro Roberto Carlotti.

Tante anche le iniziative legate alla solidarietà, così come tanti i servizi legati al controllo della salute.

"Sono stati tre giorni intensi - ha sottolineato il presidente della fondazione Avanti tutta Federico Cenci - e ricchi di soddisfazione. Ho visto la gente sorridere e partecipare con lo spirito giusto. Un grazie a tutti gli operatori e le associazioni che hanno portato un loro prezioso contributo agli Avanti tutta days. Li ho ringraziati uno ad uno perché esserci non è mai scontato. Un pensiero è doveroso rivolgerlo anche a tutta la squadra di volontari e agli operativi di Avanti tutta che si sono impegnati al massimo per realizzare questo evento.

Un evento che è tornato al percorso verde, la casa di Leo, il posto dove amava fare sport e relazionarsi con la gente con uno spirito positivo e con un grande sorriso". (ANSA).