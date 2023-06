Sindaci Firenze e Città Castello ipotizzano sinergie

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 20 GIU - Si è parlato anche di possibili sinergie fra Firenze e Città di Castello nell'incontro fra i sindaci Dario Nardella e Luca Secondi, con l'assessore Michela Botteghi, nella pinacoteca comunale tifernate.

I due sindaci - è detto in una nota del Comune di Città di Castello - si sono soffermati in particolare sul percorso di storia e tradizione che lega Firenze, culla del Rinascimento e Citta' di Castello, con e opere dei grandi maestri Raffaello, Signorelli e Vasari.

"Umbria e Toscana - ha detto Nardella - sono due regioni legate da vicende storiche e artistiche straordinarie e Città di Castello in particolare ha questo filo rosso che la lega a Firenze a partire soprattutto dalla vicenda della famiglia Vitelli che si intreccia con le vicende di Giorgio Vasari e Luca Signorelli che in questo luogo straordinario che è Palazzo Vitelli alla Cannoniera sede della Pinacoteca Comunale sono rappresentate in tutto il loro splendore. Con il sindaco di Citta' di Castello, Luca Secondi abbiamo parlato dell'idea di lanciare insieme un progetto legato proprio a quel periodo del Rinascimento, ai quei grandi artisti e anche all'opera di Raffaello".

Secondi ha parlato di "una straordinaria occasione di confronto con un sindaco, Dario Nardella, di una grande e importante città come Firenze, un amico che ho avuto il piacere ed onore di conoscere da anni anche in altri ruoli politici ed istituzionali".

All'iniziativa ha partecipato il presidente di Umbria Economy, Marco Vinicio Guasticchi che ha promosso la presentazione in Umbria dell'ultimo libro di Nardella, "La città universale".

(ANSA).