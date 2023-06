Nessun ferito per incendio in capannone a Corciano

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 20 GIU - L'incendio ha interessato il capannone che si occupa della lavorazione di calcestruzzo e - secondo quanto appreso dall'ANSA - non ha provocato feriti.

Le fiamme - in base a quanto emerso finora - hanno interessato i mezzi della ditta, estendendosi poi al capannone. Sul posto si sono subito recati anche i titolari della ditta, cercando di mettere al sicuro i mezzi non interessati dal fuoco. (ANSA).