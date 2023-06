Malata di sclerosi, ho diritto ad avere una risposta

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - "Ho diritto ad avere una risposta": lo ha sottolineato Laura Santi parlando con i giornalisti dopo l'udienza davanti al tribunale civile di Perugia che si è riservato di decidere sul suo ricorso d'urgenza con il quale chiede alla Usl Umbria 1 di completare la procedura prevista per poter accedere al suicidio assistito. "Una udienza tecnica ma nella quale si è discusso di un diritto fondamentale" ha aggiunto.

"Sono ormai oltre 400 giorni - ha affermato Laura Santi - che sto aspettando una risposta, con una malattia grave, irreversibile e soprattutto progressiva. Ho chiesto una risposta alla Usl una risposta che non è arrivata e l'azienda non può fare a scarica barile. Voglio una risposta". (ANSA).