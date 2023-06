L'aeroporto spinge il mercato delle seconde case in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - I record dell'aeroporto internazionale Perugia-S. Francesco d'Assisi spingono il turismo e il mercato delle seconde case in Umbria. Oltre a inglesi, francesi, tedeschi e olandesi, sempre più prepotentemente si affacciano Stati Uniti e ora anche Canada. A rilevarlo è Francesco Marco Maiotti, membro del comitato per il listino della Borsa immobiliare dell'Umbria, organo della Camera di commercio. "Gli acquirenti cercano prevalentemente casolari in campagna con piscina, oppure alloggi nei piccoli centri storici di pregio. Circa il 24% è disposto a investire nella fascia di prezzo da 100 a 250mila euro, il 22,7% fino a 500 mila, il 13,8% da 500 mila a un milione e il 6,7% per importi oltre il milione di euro" aggiunge.

In una nota della Camera di commercio si evidenzia che il turismo culturale fa compiere un ulteriore balzo in avanti all'Umbria, con lo "storico" sorpasso ad aprile 2023, in termini di percentuale di crescita, sulla Toscana grazie a un + 21%, piazzandosi subito dietro al Lazio che ha messo a segno +24% (dati Istat).

"L'Umbria - afferma Maiotti - sembra avere imboccato una volta per tutte la strada giusta per uscire dall'atavico isolamento al quale è stata per anni destinata per mancanza di collegamenti e infrastrutture: sono questi i risultati che emergono chiaramente dall'analisi degli ultimi dati relativi allo scalo aeroportuale internazionale dell'Umbria 'S. Francesco d'Assisi'. Dai dati dello scalo emerge che, per quanto riguarda i primi cinque mesi dell’anno, sono stati 173mila 627 i passeggeri transitati, con un incremento del +83% sul 2022 e un +125% sul 2019. Se è assodato che un territorio è fortemente condizionato positivamente dalla facilità di raggiungerlo, il nostro scalo aeroportuale regionale alimenta costantemente flussi turistici nazionali e internazionali davvero di tutto rispetto: sono stati oltre novemila i passeggeri transitati nei quattro giorni tra giovedì 1 e domenica 4 giugno; i picchi di traffico sono stati registrati il primo giugno con 2 mila 674 passeggeri transitati e sabato 3 con 2mila 677 passeggeri, eguagliando il record storico giornaliero del 6 aprile scorso. Londra, Cracovia e Bruxelles sono state nell’ordine le rotte internazionali di maggior successo, senza dimenticare Tirana, Malta, Barcellona e Vienna, mentre Catania, Cagliari e Palermo le rotte nazionali più trafficate, con oltre 54mila passeggeri”. Per l’esponente della Borsa Immobiliare dell’Umbria “siamo di fronte ad una vera e propria riscossa del cuore verde d’Italia che, da regione ‘Cenerentola’ perché priva di sbocchi diretti al mare e di alte montagne, attrae oggi un turismo, sempre più in crescita, alla ricerca di ritmi più lenti, a contatto con la natura, seguendo i numerosi percorsi naturalistici, enogastronomici e culturali che le piccole nostre piccole ‘città-gioiello’ offrono al turista”. Il turista che investe nell’immobile umbro “cerca una vacanza più lenta, nella campagna delle nostre colline dove può dedicarsi a escursioni in mountain bike, a piedi o a cavallo grazie a un fitto reticolo di sentieri tracciati, praticando rafting, canoa e vela nei numerosi corsi d’acqua e laghi del territorio, assaporando un ritmo di vacanza e relax a contatto con la natura, esplorando territori fatti di piccoli borghi a volte difficili da raggiungere, ma che offrono panorami e scorci incantevoli, gustando specialità enogastronomiche di cui poi racconteranno e si faranno ambasciatori una volta tornati al paese di origine”. L’Umbria, peraltro, offre anche numerose strutture sportive di tipo ‘premium’, compresi campi da golf a 9 e 18 buche. “Non da ultimo – rileva Maiotti - sempre più numerosi sono i cittadini stranieri che decidono di stabilirsi definitivamente nella regione, investendo parte dei loro risparmi, al raggiungimento della pensione, nell’acquisto di una seconda casa: vi abitano per oltre metà dell’anno, lasciando poi l’alloggio acquistato in locazione breve”.