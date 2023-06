La Regione ha concluso la gara per i vaccini antinfluenzali

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - La Regione Umbria attraverso la società Punto zero ha concluso il procedimento amministrativo che ha portato ad aggiudicare la gara per i vaccini antinfluenzali campagna vaccinale 2023-2024. Ad annunciarlo è l'assessore alla Salute, Luca Coletto, informando che quelli interessati sono "in concorrenza per la fascia di età 6 mesi 64 anni".

"Rispetto allo scorso anno - ha spiegato Coletto - siamo partiti con largo anticipo visto che, fortunatamente è stata superata la fase dell'emergenza pandemica, ottenendo un prezzo unitario per ogni dose di vaccino 3,15 euro rispetto ai 5,54 del 2022, con un prezzo unitario ottenuto inferiore anche rispetto a quello ottenuto da altre Regioni di dimensioni più grandi. Il risparmio a livello regionale quindi, si aggira intorno ai 220 mila euro". (ANSA).