Biscotti, 'indagare sulle ragazze scomparse con Orlandi'

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - Sono risultati scientifici "sorprendenti" quelli che secondo l'avvocato Valter Biscotti emergono dall'analisi che l'istituto Neurointelligen, specializzato in cold case, ha compiuto sulle persone scomparse a Roma, nella stessa area dove si persero le tracce di Emanuela Orlandi, nonché nello stesso periodo.

"Noi riteniamo - ha affermato il legale - che questo dato merita di essere approfondito da un punto di vista investigativo. Per indagare sulla storia di queste ragazze scomparse e i loro ultimi movimenti, accertare se esista anche il più piccolo elemento che possa essere comune, scandagliare tra tutte le conoscenze relative a queste ragazze ed individuare eventuali conoscenze comuni. Indagare su tutti i luoghi frequentati da queste ragazze ed individuarne eventuali aspetti comuni".

L'avvocato Biscotti, che si occupato come difensore di alcuni dei casi giudiziari più eclatanti degli ultimi anni, dall'omicidio di Alberica Filo della Torre a Meredith Kercher, da Salvatore Parolisi ad Avetrana, fino al mostro di Firenze. Il legale - che come cold case ha rivisto anche il delitto del giornalista Mino Pecorelli - annuncia che lo studio sarà ora inviato al commissario nazionale per le persone scomparse e all'associazione Nazionale Penelope che da sempre si occupa di queste problematiche. "Naturalmente - spiega l'avvocato Biscotti - il dossier con la relativa relazione è a disposizione delle famiglie Gregori e Orlandi e della procura della Repubblica di Roma se fosse di interesse. A questo punto è indispensabile l'istituzione della commissione d'inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e delle altre ragazze". (ANSA).