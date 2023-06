Assegnati i premi Università Studi contro discriminazioni

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - Sono andati ad Alessia Rinaldoni ed Eunice Ugo Ukpabi i riconoscimenti del premio di laurea dell'Università degli Studi Perugia per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

I riconoscimenti sono stati consegnati nella sala del Dottorato di Palazzo Murena, alla presenza del rettore, Maurizio Oliviero.

Si tratta di un premio promosso dal Comitato unico di garanzia incentrato sui temi della violenza di genere, pari opportunità, benessere organizzativo e discriminazione di genere.

Il rettore - riferisce l'Ateneo - si è detto "orgoglioso per il lavoro che le colleghe e i colleghi stanno svolgendo e hanno svolto, in questi anni, in difesa e per la tutela dei valori e dei diritti che appartengono ad ogni singola persona".

"Noi stiamo sottolineando - ha aggiunto - l'importanza di alcuni valori, che appartengono al senso più alto di persona e che sono scolpiti nel primo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione e nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Sono grato alle colleghe e ai colleghi del Cug, che è divenuto prezioso strumento di crescita, sviluppo e sensibilizzazione su temi fondamentali; ciò significa che l'Ateneo, culturalmente, sta camminando per la strada giusta: di questo, sono veramente orgoglioso. Grazie a iniziative come quella di oggi, stiamo rispondendo efficacemente all'appello contenuto nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, vale a dire rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza di tutte le persone.

Ostacoli che si rimuovono con la cultura: non esiste, infatti, altro strumento per superare la dialettica conflittuale".

(ANSA).