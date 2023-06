Un progetto per eliminare la plastica dai rifiuti organici

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - Gesenu e consorzio Biorepack promuovono un progetto informativo per migliorare la qualità del conferimento della frazione organica. L'obiettivo è l'abbattimento della presenza di plastica, riscontrata tramite il sistema di monitoraggio della qualità della frazione organica e analisi merceologiche eseguite dal gestore dell'impianto di trattamento, come illustrato in una conferenza stampa a Perugia.

L'umido organico rappresenta quasi il 40% del totale dei rifiuti prodotti. Riguardo Perugia, nel 2021 la percentuale di materiali non compatibili nel rifiuto organico ammontava al 5,90 per cento. L'analisi del dato, in riferimento al secondo semestre del 2022, ha evidenziato che il 27,12% del materiale non compatibile raccolto è costituito da sacchetti in plastica, utilizzati impropriamente per smaltire l'organico nei contenitori dedicati.

Da questo aspetto ha preso forma il progetto Impariamo a riconoscere la bioplastica compostabile. "Bisogna informare i cittadini e convincerli che serve usare sacchetti conformi" ha sottolineato è Massimo Pera, direttore operativo di Gesenu che ha presentato l'iniziativa alla sala Binni, a Porta Sole, insieme al direttore generale del Consorzio Bioreopack Carmine Pagnozzi e all'assessore comunale all'Ambiente Otello Numerini.

La campagna ambientale prevede 15 stand nei maggiori punti di ritrovo della città. Sarà presente un piccolo robot, Ozobot, che aiuterà i cittadini a meglio comprendere il corretto percorso di riciclo e smaltimento della bioplastica. Durante gli incontri verranno forniti sacchi biodegradabili e materiale informativo.

Gesenu e Biorepack hanno anche previsto attività nelle scuole e via web.

"La nostra esperienza ci insegna che l'impegno per una transizione ecologica deve partire dalle persone", ha sottolineato Pagnozzi. (ANSA).