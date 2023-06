(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - Successo per la seconda edizione del bootcamp Mirabilia, eccellenti i project work sulla promozione turistica presentati dai gruppi di lavoro in cui erano stati divisi 41 studenti di nove istituti superiori. Una proposta formativa della Camera di commercio dell'Umbria per sensibilizzare sull'importanza del patrimonio culturale; valorizzare la cultura come fattore di sviluppo economico del territorio; educare alla salvaguardia del patrimonio culturale; sviluppare le competenze di progettazione e comunicazione legate al turismo.

Nell'edizione di quest'anno, che ha avuto un approccio più marcatamente operativo - si sottolinea in una nota della Camera di commercio -, gli studenti hanno potuto confrontarsi con esperti in materia di videomaking e graphic design, con i digital promoter del pid Umbria per la parte sui social media, e con testimonianze di operatori turistici che hanno raccontato la loro esperienza di promozione turistica del territorio, fornendo spunti e idee anche per uno sviluppo professionale nel settore.

"Un altro anno di ottima partecipazione al Bootcamp Mirabilia da parte degli studenti degli istituti superiori dell'Umbria - ha affermato il segretario generale della Camera di commercio, Federico Sisti - e di grande attivismo dei ragazzi e delle ragazze partecipanti, come si è visto dalla qualità dei progetti finali che hanno presentato, frutto di un approccio più marcatamente operativo adottato quest'anno". (ANSA).