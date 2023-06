Rinnovato l'accordo tra prefettura e associazione finanzieri

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - Il prefetto di Perugia, Armando Gradone, e il presidente dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia, sezione di Perugia, Giovanni Granato, alla presenza del comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Antonella Casazza, hanno sottoscritto il rinnovo del protocollo d'intesa volto a rafforzare l'impegno della prefettura nell'azione di monitoraggio della spesa relativa alla gestione dei centri di accoglienza straordinaria (Cas) dei richiedenti protezione internazionale, attivati nella provincia.

Al secondo anno di attuazione, attraverso la qualificata professionalità del personale in congedo delle fiamme gialle, è finalizzato a "individuare le più efficaci forme di monitoraggio delle prestazioni rese a favore dei richiedenti asilo e al potenziamento dell'azione della prefettura - si legge in un suo comunicato - a fronte del crescente impegno, richiesto dall'attuale scenario internazionale, nell'accoglienza dei profughi".

Gli appartenenti all'Anfi continueranno ad affiancare il personale della prefettura nell'espletamento delle procedure di riscontro contabile al fine di favorire il progressivo affinamento delle prassi operative di monitoraggio in un'ottica di maggiore tempestività ed efficacia, a garanzia della qualità della spesa pubblica.

Il prefetto ha manifestato apprezzamento e gratitudine per la disponibilità manifestata dall'Anfi e ha evidenziato che "l'impegno, assunto a titolo gratuito, costituisce un ulteriore esempio di collaborazione virtuosa tra associazioni del territorio e amministrazione pubblica, nell'esclusivo interesse della collettività". (ANSA).