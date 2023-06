Dopo 30 anni con la stradale insegna ai giovani come guidare

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - Dopo 30 anni con la polizia stradale, tra attività di pattuglia e sala operativa, Giancarlo Manfolini, ora in pensione, ha deciso di mettere la sua esperienza a disposizione dei giovani che cominciano a guidare.

E' quindi diventato istruttore e ora lavora con un'autoscuola di Perugia, la sua città.

Manfolini, 60 anni, ha smesso la divisa da due anni. In questo periodo ha ripreso gli studi e conseguito il diploma di scuola media superiore sostenendo gli esami di maturità a cinquantanove anni, dedicandosi alla sua passione per le moto.

Non si è però fermato qui. Ha infatti preso tutte le patenti di guida e ha frequentato i corsi di abilitazione necessari per sostenere l'esame per la abilitazione a fare l'istruttore di scuola guida (ottenuto a marzo di quest'anno).

"Mi piace pensare che insegnare a guidare non sia 'solo' fornire le nozioni necessarie per il conseguimento della patente - ha detto Manfolini all'ANSA - ma sia soprattutto spiegare una passione bellissima ma a volte rischiosa (non solo per le moto ma per i motori in generale) e di potere condividere una esperienza di una vita in servizio".

Manfolini come istruttore si dedica a tutti i veicoli, ma - sottolinea - "chiaramente con le moto lo faccio con più cuore".

