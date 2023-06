Convalidati gli eletti al Consiglio comunale di Terni

(ANSA) - TERNI, 19 GIU - Dopo oltre sei ore di seduta, il consiglio comunale di Terni (il primo dopo l'elezione a sindaco di Stefano Bandecchi) ha votato con appello nominale e quindi approvato (con 21 voti favorevoli della maggioranza e 12 contrari, dell'opposizione) la convalida degli eletti.

La seduta, dopo la presa d'atto della regolarità delle posizioni di ciascun consigliere, è stata incentrata sulle presunte incompatibilità del sindaco Bandecchi sostenute nella relazione del segretario comunale Noemi Spagna Musso e alle quali ha replicato in aula il vice sindaco Riccardo Corridore nella sua contro-relazione. Nella serata di domenica Bandecchi si è dimesso da presidente della Ternana calcio e dell'università Niccolò Cusano. Per lui e per la sua maggioranza, atti "risolutivi" e che "hanno sgomberato il campo da ogni possibile incompatibilità fra la sua persona e la carica di sindaco". Non per le opposizioni che hanno evidenziato dubbi e perplessità.

Dopo il voto, c'è stato il giuramento del neo sindaco Bandecchi. (ANSA).