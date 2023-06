Consiglieri Lega, bene il tema della natalità nello Statuto

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - "Siamo orgogliosi che la Commissione riforme abbia deciso, in seguito al nostro emendamento, di inserire nel nuovo Statuto regionale un passaggio volto a evidenziare il ruolo della Regione Umbria nella promozione di misure per favorire la natalità": lo dichiarano, facendo riferimento ai lavori odierni dell'organismo consiliare, il consigliere regionale della Lega Umbria Valerio Mancini, primo firmatario, e i colleghi Manuela Puletti e Marco Castellari.

"Si tratta - evidenziano - di un tema che sta particolarmente a cuore alla Giunta Tesei che, proprio per sostenere la natalità, ha istituito il bonus bebè e il bonus neo-mamme".

"Abbiamo depositato - annunciano i consiglieri leghisti - altri emendamenti che non sono stati accolti, ma che ripresenteremo in Aula perché si tratta di tematiche di assoluto rilievo che come Lega abbiamo sempre sostenuto a ogni livello istituzionale: quella a difesa dei Santi della nostra terra è una storica battaglia nostra e del centrodestra che abbiamo portato avanti già nella scorsa legislatura pertanto auspichiamo che questa maggioranza dia un segnale netto di cambiamento rispetto al passato e approvi l'emendamento che prevede di inserire San Benedetto di Norcia, San Francesco di Assisi e San Valentino tra le figure religiose dell'Umbria. Ci batteremo anche per l'abolizione dell'articolo relativo alla crisi climatica, un tema che va affrontato con molta prudenza perché promuovere un ambientalismo esasperato rischia di mettere in ginocchio molti settori produttivi della nostra regione. Da ultimo - concludono Mancini, Puletti e Castellari - riproporremo l'emendamento che prevede la valorizzazione di tutte le università attive sul territorio regionale". (ANSA).