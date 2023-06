Umbria su tutti i podi per i Pony agli italiani di endurance

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - In Umbria crescono i nuovi talenti dell'endurance. Sono state quasi 60 le giovanissime promesse che domenica 18 giugno si sono sfidate nell'ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, su distanze variabili dai 2,5 ai 10 chilometri nelle quattro categorie Pony dei campionati italiani.

Di queste 36 erano umbre, 11 allenate proprio dalla nuova campionessa italiana Costanza Laliscia e le restanti provenienti da Lazio, Toscana, Lombardia e Sardegna.

Con otto amazzoni e due cavalieri, l'Umbria è salita su tutti quattro i podi pony aggiudicandosi quattro medaglie d'oro, all'attivo del Fuxiateam, tre d'argento e altrettanti bronzi.

La campionessa italiana nella categoria Pony elite, è l'uscente della categoria B Vittoria Monetti (Umbria, Fuxiateam) in sella a Salida (con 71 punti), argento per Alessio Centanni (Lazio, Tenuta Lambrosia) su Bf Pascha (70,3) e bronzo per Francesco Scalvinoni (Lombardia, Crazy Jamping) su Pia (70).

Alle premiazioni, che si sono svolte domenica pomeriggio hanno partecipato insieme alla presidente di Italia Endurance Asd Simona Zucchetta e all'event director Gianluca Laliscia, anche il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, Brian Colin Dunn, official Fei, e per la Fise Andrea White, coordinamento rapporti internazionali, e Arianna Bonanno responsabile dipartimento endurance pony nazionale. (ANSA).