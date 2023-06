Bandecchi lascia le presidenze della Ternana e di Unicusano

(ANSA) - TERNI, 18 GIU - Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è dimesso da presidente di Unicusano e dalla Ternana calcio. La decisione, in vista del Consiglio comunale di lunedì, è stata annunciata dall'imprenditore sui social e ufficializzata sul sito Tag24 il quotidiano online dell'Università Niccolò Cusano.

Bandecchi ha spiegato che presidente e amministratore unico della Ternana sarà Paolo Tagliavento.

L'imprenditore ha sottolineato che quindi nella società calcistica e nell'Ateneo telematico "non conterà più niente".

Con la ratifica delle dimissioni "irrevocabili" secondo Tag24 "non ci sarà più il problema dell'incompatibilità del ruolo come sindaco di Terni" chiamato a gestire lo stadio dove gioca la squadra.

"Mi sono dimesso - ha spiegato Bandecchi - perché voglio fare politica in modo serio, voglio essere il Sindaco di Terni e farlo per bene, per tutte quelle persone che mi hanno votato, ma anche per chi non l'ha fatto. E lo faccio perché voglio portare ad alti livelli Alternativa popolare in Italia". (ANSA).