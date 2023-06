A Perugia "La città universale", il libro di Dario Nardella

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - L'associazione Umbria economy presenta "La città universale", il libro scritto da Dario Nardella, sindaco di Firenze. L'appuntamento si terrà a Perugia, a Ponte San Giovanni, martedì 20 giugno alle 20.30, presso la sala convegni del ristorante Deco', in via del Pastificio.

A presentare il libro, insieme al sindaco di Firenze, ci saranno Emanuela Mori, vice presidente di Umbria economy e il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini. A coordinare i lavori Marco Vinicio Guasticchi giornalista economico.

"Firenze e Perugia, città in cui si vive immersi nell'arte e nella storia, meta e tappa di persone di tutto il mondo, in cui il rapporto costante con il bello forgia il modo di vivere e di pensare dei suoi abitanti" si legge in una nota dell'associazione. Proprio il ruolo di sindaco di Firenze, palcoscenico privilegiato - prosegue il comunicato -, ha portato Dario Nardella ad assumere responsabilità e funzioni a livello internazionale, a conoscere e studiare le città più importanti del nostro continente e a collaborare con i loro sindaci e amministratori. "Sono state queste esperienze - sottolinea l'associazione - a confermare la sua convinzione che le città siano il presente e il futuro dell'Europa, luogo di incontro e scambio, di relazioni e di mediazione, di inclusione e di complessità. Dario Nardella, partendo da Firenze fino alle grandi città europee, delinea i contorni di un nuovo progetto politico. Sviluppo sostenibile, innovazione di impresa, inclusione sociale, le linee guida". (ANSA).