A Città della Pieve la casa dove nacque il Perugino

Dentro la casa dove nacque Pietro Vannucci, il Perugino, uno dei massimi esponenti dell'arte rinascimentale italiana e il più grande rappresentante della pittura umbra del 15/o secolo. In esclusiva l'ANSA è entrata nell'abitazione di Città della Pieve dove, appunto, venne alla luce il famoso artista, di cui proprio quest'anno ricorrono i 500 anni dalla sua morte.

Alla visita, oltre a Manila Possieri - proprietaria dell'immobile - ha partecipato anche il sindaco della cittadina umbra, Fausto Risini: "È una grande emozione - dice - È la prima volta che entro qui dove nel 1448 nacque il nostro concittadino più illustre".

La casa si affaccia proprio dinanzi alla cattedrale, che custodisce due importanti opere del maestro, "Il battesimo di Cristo" e la "Madonna in gloria e santi". Mentre "l'Adorazione dei Magi", il capolavoro del Perugino, si trova sempre a Città della Pieve, ma nell'oratorio di Santa Maria dei Bianchi.

"Questa casa, che è molto bella - spiega il sindaco - ha un grande valore storico, anche se ha subito vari ammodernamenti e dell'epoca non ha più nulla se non le antiche e possenti mura".

A Città della Pieve nella casa dove nacque il Perugino





Possieri racconta, invece, come i suoi genitori ne vennero in possesso una quindicina di anni fa. "L'allora proprietaria era una signora siciliana - spiega - che precedentemente l'aveva acquistata da una famiglia pievese trasferitasi a Milano. La signora decise di vendere la casa e la propose ai miei genitori, ma di fatto nessuno di noi l'ha mai abitata, cerchiamo di custodirla come un monumento e ricordo che l'immobile è sotto il vincolo della Soprintendenza alle belle arti".

Entrando si accede al corridoio da cui si entra quasi direttamente nel soggiorno e cucina. Mentre la camera da letto è di fatto sul versante opposto.

L'idea di poterla rendere fruibile al pubblico, attraverso delle visite guidate, non dispiace alla stessa Possieri e tantomeno al sindaco Risini: "Come amministrazione comunale saremmo molto felici di poter avviare una collaborazione con i proprietari". "Non ci abbiamo mai pensato alla possibilità di aprirla alle visite, ma potremmo prendere in considerazione questa eventualità", dice Possieri, mentre è intenta a far ammirare ogni angolo dell'appartamento. (ANSA).