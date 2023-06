Padre e figlia arbitri di un torneo di calcio per l'Emilia

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Sono stati Flavio e Rossella Benni, papà e figlia, ad arbitrare insieme in campo il secondo "Torneo in Amicizia", a Città di Castello, un quadrangolare di calcio tra le rappresentative di carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e lo stesso Comune umbro.

A vincere è stata la guardia di finanza, ma al di là del risultato sportivo, l'obiettivo è stato anche quello di lanciare una gara di solidarietà per raccogliere fondi in favore delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna, che l'amministrazione comunale - spiega l'ufficio stampa - ha intenzione di devolvere in particolare a Cesena, Comune con il quale da decenni Città di Castello intreccia rapporti economici e commerciali, ma anche sportivi, grazie alla sinergia nel segno dell'equitazione tra Ippodromo del Savio e Mostra nazionale del cavallo.

Le prime donazioni sono state raccolte tra i protagonisti del quadrangolare.

Flavio e Rossella hanno diretto la prima partita del torneo, su designazione dell'Associazione italiana arbitri in terna con Andrea Valentini, l'una come arbitro, l'altro come giudice di linea, regalando una pagina unica per il calcio in Umbria e rara a livello nazionale. Cresciuta sui campi di calcio, dove papà Flavio ha arbitrato per tanti anni raggiungendo la serie D, prima di lasciare la casacca e intraprendere il ruolo di osservatore degli arbitri di Eccellenza regionale, Rossella, classe 2001, è diventata arbitro di calcio nel 2017 e nell'ultima stagione ha diretto le partite della prima categoria umbra e alcuni incontri del campionato juniores nazionale in terna con altri colleghi. (ANSA).