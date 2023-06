Consegnati i premi 'Villa Buitoni-carriere coraggiose'

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - E' stato consgenato a Perugia il premio "Villa Buitoni- carriere coraggiose", alla sua seconda edizione: sono stati premiati il cardinale Gualtiero Bassetti, l'imprenditrice Chiara Lungarotti, amministratore delegato dell'azienda vinicola Lungarotti, il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della polizia di Stato, Laura Paglicci Reattelli, responsabile dell'ufficio di medicina legale e documentazione clinica dell'azienda ospedaliera di Perugia; l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli, Alessio Zucchini giornalista e conduttore del Tg1.

Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, con l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano e il presidente del Consiglio comunale Nilo Arcudi, degli enti patrocinatori dell'evento, promosso da Antonello Orlandi, Massimo Boccucci, Marco Brusco e Mario Mariano, hanno avuto parole di elogio per l'iniziativa.

Sono stati ospiti - riferiscono gli organizzatori - il prefetto e il questore di Perugia, Armando Gradone e Giuseppe Bellassai.

La commissione giudicatrice, presieduta da Fausto Cardella, è composta da Roberto Barbacci, Italo Carmignani, Maurizio Crespigni, Luca Ginetto, Giuseppe Liotta, Francesca Marruco, Donatella Miliani, Anna Mossuto e Claudio Sebastiani. In particolare, il presidente Cardella ha sottolineato il valore di un premio che intende valorizzare figure di primo piano nel rapporto con l'Umbria che viene veicolata nelle sue espressioni migliori del mondo delle istituzioni, imprenditoria, professioni, cultura e sport.

Ai giovani Giuseppe Di Marco dell'indirizzo informatico all'istituto tecnico tecnologico statale "Alessandro Volta", e Francesco Giulietti dell'indirizzo scientifico scienze applicate al liceo centro internazionale "Maria Montessori", sono state consegnate come novità di questa edizione due borse di studio destinate agli studenti più meritevoli degli istituti scolastici superiori di Perugia.

La commozione ha preso il sopravvento nel ricordo di Ilario Castagner, scomparso il 18 febbraio scorso, con una targa consegnata alla figlia Laura Castagner da Antonello e Silvia Orlandi. (ANSA).