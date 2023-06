Sport e salute protagonisti degli Avanti tutta days

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Ha preso il via l'undicesima edizione degli Avanti tutta days, la tre giorni organizzata dalla omonima fondazione che animerà fino al 18 giugno il percorso verde Leonardo Cenci all'insegna di sport, salute e solidarietà.

La prima giornata ha visto protagonista lo sport e in particolare ciclismo e basket. Nel vicino velodromo il comitato regionale della Federciclismo con il supporto della società Uc Petrigano - spiegano gli organizzatori in un comunicato - ha dato vita alla tappa del 'Progetto abilità Italia', una gimkana che ha visto esibirsi i giovani atleti della Asd Nestor Marsciano, della Asd Gubbio Ciclismo Mocaiana, della Asd Velo Club Racing Assisi Bastia, della Uc Città di Castello, della Uc Foligno e della Petrignano. In ricordo Leonardo Cenci e nello spirito degli Avanti tutta Days una parte della pista è stata riservata al gioco ciclismo con le bici messe a disposizione dei bambini disposti a misurarsi con la disciplina. A poca distanza, nell'area parcheggio vicino ai campi da calcio in terra, la Fip Umbria ha organizzato le finali regionali del campionato di basket 3x3 riservato alle categorie under 14, 16 e 18 femminile e under 14 e 16 maschile.

Sabato e domenica, invece, negli stessi campi si alterneranno per un'attività promozionale le associazioni, Basket academy Perugia, pallacanestro Perugia, Psg don Bosco e Perugia basket.

Come da programma, la giornata del venerdì ha visto protagonista anche Luca Panichi, che ha tentato di battere il suo personale record rispetto al giro del percorso verde in carrozzina.

Si è poi animata anche l'area dedicata al ristoro con i volontari dell'Arcs Mantignana e il palco musicale con 'Digital Calling-Rockin'Umbria' guest dj Vincenzo Viceversa (dj set), Mash Up (live feat Zetacartoon), Beautiful sinners.

Presenti al percorso verde anche gli oltre trenta operatori legati a sport, salute e solidarietà, che con i loro stand e attività hanno animato una vasta area del parco perugino.

