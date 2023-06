Salvini, Tesei presidente? squadra che vince non si cambia

(ANSA) - VALFABBRICA (PERUGIA), 16 GIU - Il segretario della Lega Matteo Salvini rilancia la candidatura di Donatella Tesei per un secondo mandato come presidente della Regione Umbria (la legislatura terminerà l'anno prossimo). "Lo dico da subito, squadra che vince non si cambia" ha sottolineato a margine della visita a un cantiere della Perugia-Ancona come ministro delle Infrastrutture. "Sono orgoglioso del lavoro di Donatella e della sua squadra" ha aggiunto.

Tornando sulle elezioni per il sindaco di Terni, dove il candidato del centrodestra è stato sconfitto al ballottaggio, Salvini ha sottolineato che "l'intero" schieramento "ha avuto qualche problema". "Per il resto stanno aumentando iscritti e amministratori" ha rilevato Salvini. "In Umbria e in altre regioni - ha aggiunto - ci saranno i congressi. Finalmente dopo il Covid si può tornare a incontrarci e ad aprire sedi e a scegliersi i dirigenti". (ANSA).