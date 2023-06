Salvini, l'aumento dei tassi danneggia famiglie e imprese

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 GIU - "La Bce sbaglia a continuare ad alzare i tassi di interesse, perché danneggia famiglie e imprese": a dirlo all'ANSA è il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, a Foligno, al termine dell'incontro con il sindaco Stefano Zuccarini. "Ciò che è più assurdo - ha aggiunto - è che la Banca centrale europea dice: 'è vero, sappiamo che quello che stiamo facendo sta danneggiando imprese e famiglie, ma andiamo avanti'".

"Sono scollegati dalla realtà, dall'economia e dalla vita reale", ha sottolineato ancora il leader della Lega. "Ci sarà tanto da cambiare in Europa - ha proseguito -, come l'ideologia green che è contro l'ambiente, le auto green a tutti i costi che sono un regalo alla Cina e la casa green con le famiglie che non se lo possono permettere. Come governo - ha concluso Salvini - sono contento di quello che stiamo facendo per rimettere in moto l'economia italiana che, in questo 2023 l, è quella che cresce più in Europa". (ANSA).