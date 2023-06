Salvini, ho chiesto una stretta sul telefonino per chi guida

(ANSA) - VALFABBRICA (PERUGIA), 16 GIU - "Sul telefonino ho chiesto alla polizia stradale una stretta particolare": lo ha sottolineato il ministro Matteo Salvini in visita in Umbria parlando di sicurezza stradale. "Buona parte degli incidenti deriva da distrazione e se ti becco a chattare o a usare il telefonino ti fermi. Non è che ti faccio la multa ma ti fermi con la macchina lì" ha aggiunto. "Abbiamo anche previsto - ha detto ancora Salvini - che i neopatentati per i primi tre anni non possano guidare auto di grande cilindrata perché uno che ha la patente da un anno se gli metti in mano una Lamborghini, Porche o altro non è cosa intelligente da fare. Dovrai aspettare". (ANSA).