Pagnotta, per Umbria jazz un cartellone eccellente

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Per l'edizione dei 50 anni di Umbria jazz "il cartellone è eccellente e sarebbe un errore pensare che c'è solo Bon Dylan". A sottolinearlo è stato il fondatore Carlo Pagnotta, ospite della Scuola di lingue estere dell'esercito a Perugia nell'intervista che ha chiuso il primo ciclo di Incontri e dialoghi a Santa Giuliana.

Pagnotta ha ripercorso le tappe più importanti della storia di Uj, partendo proprio dagli inizi. " I primi presidente della Regione Pietro Conti, Marri e Mandarini - ha detto - furono determinanti. In quell'epoca le procedure amministrative erano più snelle e si partì con il piede giusto. Gli inizi videro una affluenza di gente straordinaria, corso Vannucci si riempì di sacchi a pelo con ragazzi provenienti da tutta Italia. Agli inizi i concerti erano gratuiti, salvo cambiare strategia per favorire la presenza di veri amanti della musica".

Nell'incontro moderato dai giornalisti Donatella Miliani e Mario Mariano, Pagnotta è stato affiancato dal presidente della Fondazione Umbria jazz Gianluca Laurenzi che ha ricordato di avere assistito al primo concerto quando era adolescente, secondo quanto si legge in una nota degli organizzatori degli Incontri. "Mio padre - ha spiegato - mi portò sotto il palco montato a fianco della fontana Maggiore e da allora quella musica mi ha accompagnato per tutta la vita".

Armstrong, Sting e decine di altri grandi artisti che hanno scritto la storia del jazz mondiale. "Se guardo indietro - ha affermato ancora Pagnotta - dico che abbiamo fatto edizioni grandiose, con artisti cui ero anche legato da un rapporto di amicizia, mi commuovo al pensiero che molti ci hanno lasciato".

