Nevi, FI, le unioni si fanno intorno ai temi, ai progetti

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - "'Adunanza' di elettorato moderato? Le unioni si fanno intorno ai temi, ai progetti, intorno agli obiettivi da portare a termine per gli italiani.

Sono convinto che si possono recuperare forze sparse del panorama politico italiano puntando su una centralità dei temi che noi di Forza Italia portiamo avanti": lo ha detto il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Mattino5. "Riusciremo come partito ad essere sempre determinanti continuando ad incidere in questo Governo e mettendo a terra i progetti e le proposte che Silvio Berlusconi ha sempre rivendicato ed espresso in modo mirabile, fin dalla sua discesa in campo" ha aggiunto il deputato umbro.

"Il suo messaggio del 1994 è attualissimo - ha affermato Nevi, secondo quanto si legge in una nota di FI - e per intercettare di nuovo quel grande consenso che ha avuto si debba tornare con la stessa determinazione su quei temi, ovviamente adattati al contesto attuale". (ANSA).