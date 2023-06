In Umbria mai così pochi ricoverati Covid da due anni

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Scendono sotto a 30 i ricoverati positivi al Covid negli ospedali dell'Umbria ed era dall'estate del 2021 che non accadeva. Allora non circolava però ancora la variante omicron che si è rivelata molto più contagiosa della delta di due anni fa. E' il quadro che si ricava dai dati sul sito della Regione.

Al 16 giugno i ricoverati sono 29, nessuno nelle terapie intensive, 13 in area medica Covid e 16 negli altri reparti.

"Ormai questo virus è diventato endemico" rileva la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia e della scuola di specializzazione dell'Università, rispondendo all'ANSA. "Le persone sono quasi tutte più volte vaccinate - aggiunge - e hanno avuto l'infezione almeno una volta, se non due o tre.

Certo i tamponi vengono ormai fatti solo ai pazienti sintomatici e i molecolari che possiamo analizzare sono sempre di meno.

Continuiamo comunque con il sequenziamento che ci consente di tenere sotto controllo le caratteristiche del virus".

Quello che osservano attualmente i microbiologi sono varianti ricombinanti di vari lignaggi di Ba.2 o Ba.2 e Ba5. "Vuol dire - spiega ancora la professoressa Mencacci - che il virus riassortisce il suo stesso materiale. E' importante continuare con i sequenziamenti per capire se ci fossero cambiamenti nel gene S e quindi nella proteina spike che consentirebbe a Sars-CoV- 2 di aggirare la protezione dei vaccini". (ANSA).