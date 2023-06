Danneggiati a Perugia i manifesti dell'Umbria pride 2023

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - "Numerose segnalazioni" del danneggiamento dei manifesti a Perugia per pubblicizzare l'Umbria pride 2023 sono giunte agli organizzatori del circolo Omphalos. "Non sono rimasti intatti neanche 24 ore" viene denunciato.

I manifesti - è stato spiegato ancora - sono stati "vandalizzati e strappati in tutto il territorio comunale" a pochi giorni dal grande corteo di sabato 24 giugno. "È veramente deprimente che nel 2023 ci siano ancora simili episodi di intolleranza e odio" sottolinea Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos. "Il pride - aggiunge - è una manifestazione che si tiene annualmente da ormai oltre un decennio a Perugia e si è sempre svolto in maniera pacifica. Nel mese di giugno la comunità lgbtqia+ scende in piazza in ogni città del mondo per celebrare la propria visibilità e per chiedere rispetto, libertà, diritti e autodeterminazione. Troviamo assurdo che ci si debba ancora confrontare con simili atti".

La campagna che pubblicizza l'edizione 2023 dell'Umbria pride ha come titolo "Fier3", "richiamando l'orgoglio di ognuna e ognuno di essere se stessa".

"Dovrebbe farci riflettere - continua il presidente di Omphalos - il fatto che ci sono ancora persone che si sentono libere di poter esprimere il proprio odio con queste modalità e di certo le posizioni poco chiare e l'assenza di una condanna forte e esplicita di tutte le forze politiche non aiuta.

Fintanto che odio e discriminazioni verso le persone in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere non saranno oggetto di una chiara condanna trasversale, la comunità lgbtqia+ continuerà ad essere oggetto di violenze e discriminazioni.

Sporgeremo denuncia per questo episodio, così come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare, nella speranza che le forze dell'ordine possano individuare i responsabili e sanzionare tali comportamenti." (ANSA).