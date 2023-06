Da Prisco 'buon lavoro' a poliziotti della scuola di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 16 GIU - Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha rivolto "i migliori auguri di buon lavoro" agli allievi del 220/o corso della polizia di Stato che hanno giurato fedeltà alla Repubblica alla scuola del corpo a Spoleto, al termine di un percorso cominciato nel dicembre scorso. "Desidero rivolgermi a ciascuno di loro, donne e uomini che da oggi entrano a far parte della orgogliosa famiglia dei 'servitori dello Stato' - afferma l'esponente del Governo sui social - per formulare i migliori auguri di buon lavoro nelle varie sedi di destinazione. Da oggi la sicurezza delle nostre città è affidata anche a voi, e su di voi contano i cittadini per una migliore qualità della loro vita". (ANSA).