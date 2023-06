Sottani, abuso ufficio fa emergere malaffare

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Le indagini partite da esposti per presunti episodi di abuso d'ufficio "non di rado fanno emergere fenomeni di malaffare, se non di vera e propria corruzione nella pubblica amministrazione". E' quanto sottolinea il procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia Sergio Sottani secondo il quale il reato "si rivela un prezioso grimaldello per scoprire reati di maggiore gravità". Lo fa rispondendo a una richiesta del presidente della commissione Giustizia della Camera che sta acquisendo elementi conoscitivi sull'applicazione del reato.

La procura generale - si legge in un suo comunicato - ha fornito all'organismo parlamentare i dati del distretto umbro sui procedimenti penali in materia di abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite, riferiti agli ultimi cinque anni.

Dall'analisi è emerso che "raramente" nell'esposto originario vengono "immediatamente" denunciati fatti di concussione o di corruzione, "in quanto non sono di facile e immediata percezione". Sottani ribadisce quindi che è "un prezioso grimaldello per scoprire reati di maggiore gravità".

Secondo il magistrato il dato fornito alla Commissione Giustizia "confuta la 'scarsa utilità'" del reato. In quanto - scrive ancora Sottani - "rappresenta l'occasione di importanti approfondimenti sull'attività amministrativa e sulla legittimità della stessa; è un classico reato spia, sia nel senso che può essere una sorta di alert di fatti illeciti penali più rilevanti (quali la corruzione, il falso ideologico, le turbative d'asta), sia nel senso che le indagini avviate per verificare la legittimità dell'azione amministrativa e di eventuali comportamenti 'abusivi' possono poi consentire di far emergere elementi indiziari delle più gravi ipotesi di reato". (ANSA).