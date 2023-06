Intersindacale medica Umbria, salviamo la sanità pubblica

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Un sistema sanitario "in lenta decadenza e sempre più verso la sua fine, con un impoverimento progressivo forse non più sanabile deve tornare ad essere unico, equo e pubblico": è il "disperato appello" rivolto alla politica nazionale e regionale dall'intersindacale medica dell'Umbria. "Salviamo la sanità pubblica dalla deriva del servizio sanitario nazionale" è stato il tema di un'assemblea nella quale medici, veterinari e dirigenti sanitari appartenenti a otto sigle sindacali - Aaroi, Anaao, Cimo Fesmed, Fassid, Fvm, Cgil, Cisl e Uil - hanno tenuto a Perugia.

L'appuntamento, a cui hanno partecipato alcune associazioni dei cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, è inserito tra le analoghe iniziative che in contemporanea in tutti i capoluoghi di regione hanno acceso i riflettori sulle criticità della sanità in tutta Italia.

"Manifestiamo - ha spiegato Giovanni Lovaglio, portavoce intersindacale Medica dell'Umbria - contro una demolizione scientifica e sistematica del Sistema sanitario nazionale. Un percorso che non inizia adesso, ma parte da lontano e dalla riforma De Lorenzo del 1992. C'è un percorso politico senza colori che ha portato a una deriva neoliberista che ha messo in mano al mercato il sistema sanitario nazionale e che vuole portare la sanità verso i privati".

I protagonisti dell'assemblea hanno quindi affronteranno nel dettaglio temi e argomenti specifici che a loro avviso rappresentano le maggiori criticità della Sanità regionale. Una "marea di criticità", è stato sottolineato. In particolare, facendo riferimento ai dati, si è parlato di "sotto-finanziamento" del Sistema sanitario nazionale, di "carenza di personale e inadeguatezza" del parco tecnologico, di liste d'attesa, di "instabilità politica-istituzionale" del Sistema sanitario regionale, di programmazione sanitaria regionale e di convenzione Regione-Università, del rapporto tra sanità pubblica e privata, di "inadeguatezza" delle strutture sanitarie. "Molta della popolazione in Umbria, quasi 100 mila cittadini stimiamo, non ha più neanche l'assistenza primaria" ha commentato Lovaglio. (ANSA).