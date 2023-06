In commissione Assemblea il Piano non autosufficienza

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - La terza Commissione consiliare, presieduta da Eleonora Pace, ha iniziato a lavorare sul nuovo Piano regionale integrato per la non autosufficienza 2022-'24.

Il documento è stato illustrato ai consiglieri da Michaela Chiodini del servizio regionale Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria.

Si tratta - si spiega in una nota di Palazzo Cesaroni - di un atto indirizzato verso i bisogni della popolazione non autosufficiente, anziani con medio e alto bisogno assistenziale, e di disabili gravi o gravissimi, allo scopo di convogliare risorse supplementari da Pnrr, Piano sociale, Piano famiglia e altre attività che il ministero avvia verso le politiche sociali, allo scopo di svilupparne al massimo le potenzialità.

La presidente Pace ha avviato l'istruttoria sul documento e la fase di partecipazione, prevedendo audizioni sul Prina da parte di tutti i soggetti interessati.

Un'intera strategia di intervento del Piano nazionale non autosufficienza 2022-2024 è dedicata all'attuazione di un Leps integrato di processo (Livello essenziale prestazioni in ambito sociale) teso a garantire la costituzione di sistemi di servizi integrati di ambito e distretto secondo il quadro complesso dei bisogni fondamentali espressi dagli individui e dalla comunità e per sviluppare, implementare e consolidare, laddove richiesto, il necessario Percorso assistenziale integrato all'interno di una Progettazione personalizzata e partecipata dei diversi interventi e sostegni. Le principali riforme che influenzeranno l'attuazione operativa del Piano nazionale per la non autosufficienza, "e che ne accentuano la necessaria ottica di transizione" - è detto ancora nella nota -, sono relative alla Legge quadro sulla disabilità con la quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro 20 mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, e quella sul Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, prevista entro giugno 2023.

Il riparto dal Fondo nazionale per la Regione Umbria prevede, nel triennio, risorse per non autosufficienza e disabilità pari a 13.464.000 euro per il 2022, 13.691.000 per il 2023 e 14.517.000 per il 2024 (totale 41.672.000 euro).

Altre risorse previste sono i 240 mila euro per ciascun anno (totale 720 mila euro) dedicati ai Progetti di vita indipendente e quelle per il rafforzamento dei Pua (Punti unici di accesso, vale a dire le Case della comunità) di 20 mila euro per il 2022, 50 mila per il 2023 e 50 mila per il 2024. Ci sono poi le risorse della Regione in favore delle Aziende sanitarie territoriali, con vincolo di destinazione ai Distretti sanitari, per un milione di euro l'anno che si intende innalzare strutturalmente a 2 milioni, pari alle risorse del bilancio regionale destinate ai Comuni. (ANSA).