Commissione Assemblea sarà a Citerna per la diga Montedoglio

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - "Mercoledì prossimo (21 giugno alle 10.30) la seconda Commissione svolgerà un'audizione a Citerna, presso la palazzina comunale di Pistrino sul tema dell'aggiornamento circa lo stato di sicurezza e il collaudo della diga di Montedoglio e un'analisi della tariffa dell'acqua ad uso irriguo. Un'iniziativa che nasce dalla richiesta dei consiglieri altotiberini della Lega, Manuela Puletti e Marco Castellari, che ho prontamente accolto e condiviso con tutti i membri della commissione": lo comunica il presidente Valerio Mancini. "Si tratta - spiega - di una tematica su cui è urgente un confronto fra tutti i soggetti portatori d'interesse. Sono stati invitati a partecipare, oltre all'assessore regionale Roberto Morroni, tutti i sindaci dei comuni dell'Alta valle del Tevere, l'amministratore unico di Afor, il presidente dell'ente acque umbro toscane, il rappresentante Eaut per l'Umbria, quello per il ministero delle Politiche agricole, il portavoce del comitato E45 punto 2 e i presidenti di Cia, Coldiretti e Confagricoltura Umbria. C'è necessità di chiarimenti, soprattutto da parte dell'ente Acque umbro toscane, responsabile dell'invaso, dato che nel corso di un'assemblea pubblica organizzata a Pistrino dal 'Comitato E45 Punto 2' e dall'amministrazione comunale di Citerna sono emerse forti richieste di informazioni anche di carattere tecnico sulla diga di Montedoglio. L'audizione della seconda Commissione sarà anche un'occasione per chiedere chiarimenti sulle variazioni di importo del costo dell'acqua, che spesso non giustificano i costi fissi di gestione diversi da zona a zona. Si tratta quindi di un confronto molto importante - conclude Mancini - che testimonia la vicinanza della Seconda commissione al territorio: faremo la nostra parte con serietà per dare risposte concrete ai cittadini in tempi brevi". (ANSA).