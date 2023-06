Coldiretti denuncia danni all'agricoltura per il maltempo

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - Una primavera con "eventi estremi", caratterizzata da violente piogge, anche con "vere e proprie bombe d'acqua", sta causando problemi e danni nelle campagne dell'Umbria. La denuncia arriva da Coldiretti Umbria, secondo la quale il maltempo a "macchia di leopardo" in varie zone della regione ha portato a smottamenti e a diversi allagamenti di campi di cereali, colza, girasoli, meloni, ortaggi e tabacco con "tante difficoltà" anche per quanto riguarda i foraggi e per il lavoro di impollinazione delle api.

"Le consistenti piogge di questi giorni - sottolinea Stefano Baldini imprenditore agricolo di Marsciano - hanno causato danni ai nostri campi di meloni e cocomeri, così come su colza e campi di frumento, con allagamenti che costringono ad allungare i trapianti e i tempi di raccolta. Tutta questa acqua rischia inoltre di facilitare anche l'insorgenza di malattie fungine che potrebbero penalizzare ulteriormente le produzioni". "Purtroppo - aggiunge Manuel Rossi imprenditore agricolo di Avigliano Umbro - l'eccessiva e persistente pioggia che ha caratterizzato la primavera dopo mesi avari di precipitazioni, sta colpendo anche la produzione di foraggio per l'alimentazione degli animali". "A preoccupare - ribadisce Stefano Casoli che conduce un'azienda agricola a Gubbio - sono gli effetti sulla produzione di grano prossimo alla raccolta".

Per Coldiretti si assiste ad una "evidente tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che si abbatte su un territorio fragile". (ANSA).