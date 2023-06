Busitalia potenzia i collegamenti al lago Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - In occasione del festival musicale Moon in june, che si terrà dal 16 al 18 giugno all'isola Maggiore, Busitalia (polo passeggeri del gruppo FS italiane) ha potenziato il servizio di navigazione del lago Trasimeno inserendo sette corse aggiuntive per facilitare la mobilità con Tuoro Navaccia. Un servizio offerto - sottolinea l'azienda di trasporto - "per rispondere alle numerose esigenze di collegamento, migliorando l'accessibilità con un'attenzione particolare per la sostenibilità ambientale e il rispetto del territorio".

Due corse straordinarie saranno disponibili il venerdì, tra le 18 e le 23, in occasione del concerto di Lucio Corsi.

Altrettante saranno garantite sabato 17 giugno, sempre tra le ore 18 e le 23, in occasione del concerto di Daniela Pes, Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini.

Infine, domenica 18 giugno, giorno in cui il servizio normale è già potenziato, saranno operative tre corse supplementari al termine del concerto di Diodato per "soddisfare al meglio le esigenze dei visitatori e dei residenti, facilitando gli spostamenti e promuovendo l'accessibilità della zona". (ANSA).