Bori chiede 'risposte urgenti per la sanità pubblica'

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - "Partecipo, come medico e come consigliere regionale, al presidio che si svolgerà a Perugia così come in molte altre città italiane per chiedere alle istituzioni risposte urgenti per salvare la sanità pubblica": ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori.

"Condividiamo l'allarme e la denuncia che viene dai promotori della mobilitazione e saremo al loro fianco nel territorio per chiedere al Governo di reperire le risorse necessarie a rinnovare i contratti dei medici e della dirigenza, ad assumere il personale necessario e ad attuare il Pnrr per irrobustire e innovare le strutture della nostra Sanità" aggiunge.

"Il sistema sanitario pubblico con il suo impianto universalistico - afferma Bori in una nota -, è un bene comune del Paese e non possiamo permetterci di non tutelare e promuovere le tante risorse umane che vi lavorano". (ANSA).