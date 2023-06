Binomi da otto nazioni per l'endurance equestre al Trasimeno

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 15 GIU - Si alza il sipario sui campionati italiani di endurance equestre in programma al parco regionale del lago Trasimeno. La manifestazione riunirà tutte le categorie della disciplina (senior, junior & young rider, under 14 e pony) mettendo in palio un totale di 12 titoli.

Dal 16 al 18 giugno, 200 binomi provenienti da otto nazioni (Italia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cile, Croazia, Francia, Ungheria e Ucraina) si sfideranno a Castiglione del Lago. Il campionato italiano open Cei3* decreterà tra l'altro il campione italiano assoluto sulla distanza dei 160 chilometri.

"Un grande evento, in una delle migliori location in Italia per questa disciplina, che comunica la bellezza e la ricchezza ambientale e culturale del territorio e che genera ricadute sul turismo locale e regionale e un'efficace promozione territoriale" ha sottolineato il direttore dei campionati Gianluca Laliscia. "Quest'anno - ha ricordato - abbiamo stretto una partnership con la regione di Alula, in Arabia Saudita, iniziando un percorso condiviso di promozione turistica che vuole portare Castiglione del Lago e l'Umbria al centro della scena internazionale del turismo sportivo".

"I campionati italiani di endurance - ha sottolineato Paola Agabiti, assessore regionale a Sport, Turismo e Cultura - rappresentano un'occasione importantissima per far sì che il nostro territorio mantenga una sua centralità anche dal punto di vista turistico. Questi campionati di endurance rappresentano quindi una grande opportunità per far conoscere ancor di più l'Umbria a livello internazionale. Siamo impegnati in una forte attività di promozione dell'Umbria attraverso un lavoro corale finalizzato a svelare tutte le sfaccettature del territorio e delle sue bellezze, senza dimenticare che questi appuntamenti sono fondamentali per supportare il sistema turistico".

Sono intervenuti alla presentazione anche il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta e il vicepresidente della Regione Umbria con delega alle Politiche agricole e all'ambiente Roberto Morroni". (ANSA).