Aveva due chili di hascisc, giovane arrestato a Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 15 GIU - Due arresti per spaccio di droga: sono quelli eseguiti dai carabinieri di Terni negli ultimi giorni, uno a Narni e l'altro ad Amelia.

A Narni è finito in manette un operaio ventottenne di origini irachene, trovato presso la sua abitazione con poco meno di due chili di hascisc, suddivisi in 19 panetti, oltre ad una dose di cocaina. Il tribunale ha convalidato l'arresto, disponendo gli arresti domiciliari.

Ad Amelia invece è stata arrestata una ventitreenne del posto, trovata con 80 grammi di hascisc e quasi 40 di cocaina. Il provvedimento è stato convalidato e la giovane tornata libera con la misura dell'obbligo di firma. (ANSA).