Accertamenti della guardia di finanza all'ospedale di Terni

(ANSA) - TERNI, 15 GIU - La guardia di finanza sta compiendo accertamenti di polizia giudiziaria all'ospedale di Terni. Gli investigatori del comando provinciale - secondo indiscrezioni non confermate ufficialmente - si sarebbero concentrati su aspetti come le timbrature da parte del personale (non è chiaro di quale categoria in particolare), la gestione di permessi, straordinari e altri elementi connessi al lavoro quotidiano all'interno dell'Azienda ospedaliera.

Ambienti del Santa Maria definirebbero di routine l'attività condotta dalla guardia di finanza. (ANSA).