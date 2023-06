Torna in Commissione il nuovo Statuto della Regione

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - E' stato rinviato in Commissione il nuovo Statuto della Regione. Ad annunciarlo sono i consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini, Manuela Puletti e Marco Castellari. Secondo i quali questo permetterà di " approfondire anche gli emendamenti" da loro presentati "che non comportano spese a carico della Regione, ma che hanno un grande valore identitario, storico e culturale".

"Il primo - spiegano gli esponenti leghisti - prevede di inserire San Benedetto di Norcia, San Francesco di Assisi e San Valentino tra le figure religiose di riferimento dell'Umbria, una storica battaglia della Lega e del centrodestra che abbiamo portato avanti già da due legislature, a seguito del significativo appello della Conferenza episcopale dell'Umbria, ma che non ha mai trovato accoglimento da parte della vecchia maggioranza a trazione Pd. Per questo è fondamentale che l'attuale maggioranza dia un segnale netto di cambiamento approvando il nostro emendamento. Il secondo è volto a evidenziare il ruolo della Regione nella promozione di misure per favorire la natalità, un tema che sta particolarmente a cuore alla giunta Tesei che, proprio per sostenere la natalità, ha istituito il bonus bebè e il bonus neo-mamme. La 'carta costituzionale' della nostra Regione incarni dunque la necessità di contrastare quello che ormai viene definito inverno demografico, che sta portando a una consistente diminuzione della popolazione italiana. Un altro emendamento prevede invece l'abolizione dell'articolo relativo al riconoscimento della crisi climatica: si tratta di un tema che va affrontato con molta prudenza, perché promuovere un ambientalismo esasperato rischia di mettere in ginocchio molti settori produttivi della nostra regione, e questo non possiamo permetterlo. Da ultimo, abbiamo depositato un emendamento che prevede la valorizzazione di tutte le Università che intendano promuovere la formazione nel territorio regionale. Auspichiamo che la trattazione di questi emendamenti in Commissione per le riforme statutarie avvenga in tempi brevi e che le nostre proposte vengano condivise da tutti i colleghi di maggioranza. Si tratta di un'importante occasione per rimarcare e promuovere i valori della Lega e del centrodestra". (ANSA).