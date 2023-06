Rapporto Reuters, l'ANSA ancora prima per affidabilità

La crisi economica e il ricambio generazionale stanno mettendo sotto pressione l'editoria mondiale con oltre un terzo degli abbonati alle news online che ha annullato le sottoscrizioni.

Cala anche la fiducia nelle notizie ed è scarso l'interesse soprattutto per gli argomenti ansiogeni. TikTok guadagna terreno per la fruizione delle news tra i più giovani, Facebook perde rilevanza.

Sono i dati salienti del Digital News Report 2023 dell'Istituto Reuters, che per il sesto anno consecutivo certifica l'ANSA prima in Italia per affidabilità tra le testate d'informazione. Secondo l'analisi annuale, condotta in 46 paesi e arrivata alla dodicesima edizione, l'ANSA guida la classifica con una crescita delle fiducia degli italiani che passa dal 73% dello scorso anno al 78% del 2023, seguono SkyTG24 e Il Sole 24 Ore. ANSA.it sale di una posizione ed è secondo tra i siti d'informazione: il 20% lo naviga ogni settimana. Primo sito è TgCom24, terzo SkyTg24, quarto Repubblica.it. Tra tv e radio, i tg Rai sono primi seguiti da Mediaset, SkyTg24 è terzo insieme a TgCom24. Più in generale nel nostro Paese resta "molto bassa" la fiducia nelle notizie (34%) e la percentuale di italiani che pagano per le news online (si attesta al 12%, la stessa di cinque anni fa).