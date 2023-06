Porte aperte all'officina manutenzione locomotive di Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - In occasione della settima edizione del Loco&rail show, che si terrà il 17 e 18 giugno a Foligno, la storica officina manutenzione ciclica locomotive di Trenitalia apre le porte agli appassionati per guardare da vicino locomotive e convogli elettrici. Prenotazioni sono già arrivate da tutta Italia ma anche dalla Svizzera per ammirare le eccellenze dell'ingegneria ferroviaria nazionale.

Trenitalia spiega in una nota che tecnici ed esperti illustreranno dalle 8 alle 13 le diverse fasi delle lavorazioni a cui sono sottoposte le locomotive e accompagneranno i gruppi di visitatori tra carrelli, motori e componenti elettronici.

Il Loco&rail show è organizzato dal dopo lavoro ferroviario di Foligno e dall'associazione umbra treni storici "Turno C" e torna dopo cinque anni.

Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione via mail a info.locoerailshow@libero.it (fino ad esaurimento posti), maggiori informazioni www.turnoc.it. (ANSA).