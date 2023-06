I Comuni dell'Umbria con l'Avis per le donazioni di sangue

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Una settimana di donazione del sangue riservata ai sindaci e agli amministratori, dal 19 al 24 giugno; dei totem per promuovere e diffondere la cultura della donazione del sangue installati all'interno dei palazzi comunali; illuminare di rosso i monumenti delle maggiori piazze della regione sono alcuni degli impegni che Anci e Federsanità Umbria si sono prese rinnovando il protocollo d'intesa con Avis.

Il documento è stato sottoscritto in occasione della giornata mondiale della donazione di sangue da Michele Toniaccini, Manuel Petruccioli ed Enrico Marconi, presidenti di Anci, Federsanità e Avis.

"I sindaci dell'Umbria - ha spiegato Toniaccini - si impegnano a fare un ulteriore passo in avanti convinti e determinati di promuovere insieme la donazione del sangue. Serve una forza prorompente che rompa il muro dell'indifferenza e costruisca il ponte della donazione. Serve una maggiore sensibilizzazione che può partire direttamente dalle scuole, che sono un luogo di progettazione ma anche il luogo in cui si creano sani stili di vita. Il dono del sangue è fondamentale".

"I Comuni sono i nostri partner ideali, sono i nostri interlocutori principali - ha quindi detto Marconi - per poter trasmettere questo messaggio di solidarietà ai nostri concittadini. E' importante perché di sangue ce ne è bisogno, sempre e tanto. In Umbria siamo autosufficienti per quanto riguarda la raccolta di sangue anche se in questo periodo c'è un momento di crisi ed emergenza anche se è positivo perché si stanno recuperando tutti quegli interventi chirurgici che erano stati posticipati, sospesi durante il periodo del lockdown.

Questo ha comportato un grandissimo aumento dei consumi. Basti pensare che nel mese di maggio sono aumentati del 12,5% i consumi di sangue. Quindi siamo in un momento di difficoltà, da qui l'invito a donare soprattutto a chi ancora non lo ha mai fatto e di diventare donatori periodici".

In Umbria sono 54 i Comuni dove Avis è presente, in alcuni anche con più sedi (60 in tutto). Ad oggi ci sono 29 mila tesserati e vengono fatte circa 40 mila donazioni l'anno.

"Molti donano regolarmente - ha detto infine Petruccioli - ma molto altro deve essere ancora fatto". (ANSA).