Diversi allagamenti tra Terni e Amelia per la pioggia

(ANSA) - TERNI, 14 GIU - Diversi allagamenti a Terni di strade e sottopassi, coinvolgendo in alcuni casi anche abitazioni, cantine, garage e negozi in seguito alla pioggia caduta abbondante mercoledì pomeriggio.

Difficoltà sono state segnalate in via del Rivo, in via Bramante, nella zona di vocabolo Sabbione, in via del Sersimone, nel piazzale antistante il cimitero e in diverse altre situazioni. I vigili del fuoco - impegnati in poco meno di una trentina di interventi - hanno operato anche per allagamenti presso un centro riabilitativo in zona Fiori e in una scuola di danza in via del Sersimone.

Un incidente stradale si è verificato lungo il raccordo Terni-Orte, a poche centinaia di metri dallo svincolo ovest della città.

Anche sul territorio di Amelia si registrano interventi, in particolare per alberi caduti lungo la Tiberina e sulla strada che conduce alla frazione di Foce. (ANSA).