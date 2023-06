De Micheli e Frattasi non testimonieranno nel processo Surez

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Sono stati acquisiti nel processo in corso a Perugia per il cosiddetto esame "farsa" di Luis Suarez all'Università per Stranieri i verbali delle testimonianze dell'ex ministra Paola De Micheli, dell'allora capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, e del prefetto Michele di Bari. Tutti sentiti dalla procura del capoluogo umbro nel corso delle indagini preliminari. I tre non dovranno quindi comparire in aula.

De Micheli, Frattasi e Di Bari erano stati inseriti tra i testimoni ammessi nel processo. Nell'udienza di oggi in accordo tra le parti sono stati però acquisiti in verbali delle loro testimonianze che non dovranno essere quindi rese nuovamente davanti al tribunale di Perugia.

Nel processo sono imputati l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'allora direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina che all'epoca dei fatti guidava il Centro di valutazione e certificazioni linguistiche. Tutti hanno sempre sostenuto la loro estraneità alle accuse. (ANSA).