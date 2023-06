Dal 16 al 18 giugno chiuso un tratto della umbro-laziale

(ANSA) - TERNI, 14 GIU - Per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Montoro sulla statale 675 umbro-laziale, per aumentarne la sicurezza, il tratto compreso tra lo svincolo di Amelia e quello di Narni sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 21 di venerdì 16 giugno alle 8 di domenica 18 giugno. Lo annuncia la prefettura di Terni dove si è svolta una riunione per definire gli aspetti tecnici ed organizzativi riguardanti le misure di viabilità alternativa.

Per i mezzi leggeri (massa a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate) provenienti da Terni e diretti a Orte il percorso si svilupperà con uscita allo svincolo di Amelia per proseguire lungo la strada di Montoro fino alla deviazione per via ortana e successivo ingresso nella statale 675 allo svincolo di Narni.

Per i mezzi pesanti (massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate) - riferisce la prefettura - provenienti da Terni e diretti a Orte il percorso alternativo si svilupperà con uscita allo svincolo di Amelia per proseguire lungo la statale 205 fino alla deviazione con la provinciale, proseguire lungo la statale 3ter fino alla deviazione con via ortana e successivo ingresso nella 675 allo svincolo di Narni.

Tutti i veicoli, leggeri e pesanti, provenienti da Orte in direzione Terni saranno deviati allo svincolo di Narni per rientrare sulla 675bis in corrispondenza dell'innesto Cesena-Perugia.

L'Anas ha spiegato che la chiusura stata è necessaria per consentire l'esecuzione di alcune operazioni di particolare complessità nell'ambito dei lavori di manutenzione programmata per l'innalzamento dei livelli di sicurezza del viadotto Montoro. I lavori di adeguamento sismico - viene spiegato - rappresentano la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza eseguiti nel 2020, quando i tecnici Anas rilevarono un dissesto strutturale che rese necessaria la chiusura al traffico. (ANSA).