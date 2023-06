A Perugia una rotatoria per Marcello Monacelli

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Perugia ha reso omaggio a Marcello Monacelli, scomparso nel 2008. A quello che è stato definito un "indiscusso maestro di giornalismo e perugino appassionato della sua città" è stata infatti intitolata una rotatoria in via Settevalli.

"Oggi siamo qui per celebrare una figura importante del settore dell'informazione locale che, attraverso le sue cronache, ha raccontato le vicende di questo territorio. Un uomo, un perugino doc, che si è affermato per la qualità del suo lavoro e che, a distanza di anni dalla sua scomparsa, riscuote ancora stima e affetto presso i colleghi e non solo", ha detto l'assessore comunale ai servizi civici e presidente della Commissione toponomastica, Edi Cicchi. Alla cerimonia - riferisce il Comune - hanno partecipato Vincenza Pottini, moglie di Monacelli, altri familiari, il segretario dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Luca Benedetti, e colleghi giornalisti tra cui Enzo Ferrini, già responsabile dell'Ansa quando Monacelli vi collaborava, e Italo Carmignani, responsabile del Messaggero Umbria, testata dove Monacelli ha scritto per sessant'anni ricoprendo anche il ruolo di responsabile della redazione perugina. Ha partecipato anche la consigliera comunale Roberta Ricci.

"Monacelli è stato un punto di riferimento per il giornalismo regionale" ha sottolineato Benedetti. "Le sue parole sulle scarpe da consumare per conoscere da vicino i fatti e raccontare al meglio le notizie - ha aggiunto - sono ancora attualissime e da tramandare a chi vuol entrare in questo mondo. È stato segretario, consigliere e revisore dei conti del nostro Ordine, impegni che ha ricoperto con grande spirito di servizio nei confronti dei colleghi, così come ha fatto quando è stato fiduciario Casagit. Di Monacelli non si può non ricordare la passione con cui ha fatto il mestiere e lo ha insegnato a chi è cresciuto insieme a lui e come della sua Perugia conoscesse ogni angolo, ogni sfumatura. Il fatto che l’intitolazione della rotatoria a Marcello arrivi a 60 anni dalla legge che ha istituito l’Ordine dei Giornalisti è un segnale importante che serve a ricordare in maniera degna uno dei fondatori dell’Odg dell’Umbria”. Di Monacelli ha tratteggiato le qualità umane e professionali anche Enzo Ferrini, ricordandone "la professionalità abbinata all’umiltà e solidarietà". Carmignani, infine, ha sottolineato la sua grande attenzione a Perugia e lo spirito di squadra sul lavoro.