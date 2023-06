Verini, Flavia Prodi donna davvero speciale

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - "Un abbraccio forte a Romano Prodi, per la perdita di Flavia, una donna davvero speciale" arriva dal senatore del Pd Walter Verini. "La conobbi nella stagione dell'Ulivo, durante il primo Governo Prodi - aggiunge -, apprezzandone la sensibilità e la discrezione, il senso della solidarietà e dell'etica. Che ho sempre colto in tutti questi anni, quando capitava di incontrarci a qualche manifestazione o iniziativa alla quale lei non mancava mai". (ANSA).